من جديد توتر عند جسر السنك وساحة الوثبة

2020/01/18 | 22:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بأن مجاميع، لم تسمها، تقترب من الحاجز الفاصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية في السنك وساحة الوثبة وترمي الصوتيات والمولوتوف والحصى على القوات الامنية.وذكرت […]

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