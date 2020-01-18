ائتلاف النصر يجدد رفضه اعادة تكليف عبدالمهدي

2020/01/18 | 22:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، السبت، 18 كانون الثاني، 2020، رفض الائتلاف اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة جديدة، فيما اشار الى انه مع […]

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