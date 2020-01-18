الاعلام الامني تعلن مقتل منتسب بهجوم لداعش على نقطة امنية في كركوك

2020/01/18 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل منتسب بهجوم لداعش على نقطة امنية في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية اقدموا على مهاجمة نقطة تابعة للسرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء الخامس والأربعين في الجيش، بمنطقة تل الذيب في محافظة كركوك، مما ادى الى استشهاد احد منتسبي السرية أعلاه".

بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، القبض على 8 اشخاص بينهم مخالفين ومطلوبين

وقال مدير اعلام القيادة، العميد علاء الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي وضمن ال

بغداد اليوم _ بغداد

افادت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بأن مجاميع، لم تسمها، تقترب من الحاجز الفاصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية في السنك وساحة الوثبة وترمي الصوتيات والمولوتوف والحصى على القوات الامنية.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (18 كانون الثاني 2020)، القبض على 6 من عناصر داعش بينهم عاملون بـ ’’الأمنية’’ و’’الحسبة’’ بعملية امنية في الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغ

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