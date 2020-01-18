2020/01/18 | 22:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إيناكي بلانكو المدعي العام في ولاية غيريرو الجنوبية المكسيكية المعروفة بالعنف المرتبط بالجريمة المنظمة، عثور السلطات الأمنية على عشر جثث متفحمة على الأقل داخل إحدى الشاحنات.وقال بلانكو، إن “الأمن عثر على الجثث أمس الجمعة، داخل شاحنة في بلدية تشيلابا بعدما أبلغ عنها أحد المواطنين عبر خط الطوارئ”.وأضاف، أن “محققين جنائيين وخبراء في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 10 جثث متفحمة داخل شاحنة في المكسيك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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