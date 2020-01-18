2020/01/18 | 22:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، أن سدة سامراء جاهزة لاستقبال الموجات المائية.وقال مدير الموارد المائية في صلاح الدين بسام عبد الواحد لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “المديرية اتخذت الاحتياطات اللازمة في سدة سامراء لاستقبال الموجات المائية الناتجة عن هطول الأمطار في المناطق الشمالية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد: سدة سامراء جاهزة لاستقبال الموجات المائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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