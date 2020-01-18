2020/01/18 | 22:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم السبت، بإطلاق سراح مدير قسم الصيدلة بدائرة صحة ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"مدير قسم الصيدلة بدائرة صحة ديالى وسام الربيعي والذي اختطف مساء امس في قضاء المقدادية، تم اطلاق سراحه اليوم".

وأضاف أنه "تم اعادة الربيعي الى ذويه وهو بصحة جيدة في الوقت الراهن".

يذكر ان مسلحين اختطفوا مدير قسم الصيدلة بدائرة صحة ديالى من امام منزله في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة يوم امس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح مدير قسم الصيدلة بصحة ديالى بعد اختطافه يوم امس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق سراح مدير قسم الصيدلة بصحة ديالى بعد اختطافه يوم امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).