عمليات بغداد تدعو المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الامنية لمنع ممارسة العنف

2020/01/18 | 22:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، المتظاهرين السلميين الى التعاون لمنع المجاميع العنفية من ممارسة اعمالها.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "قواتنا الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين في منطقة جسر السنك والخلاني وساحة الوثبة والمناطق المحيطة بها ما زالت تلتزم بواجباتها في التعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد هناك وضبط النفس العالي تحت ضغط الأفعال العنفية".

‏واضافت "لكن للاسف لليوم الثاني على التوالي هناك مجاميع تقترب من الحاجز الفاصل بين المتظاهرين والقوات الامنية في السنك وساحة الوثبة وتمارس رمي الصوتيات والمولوتوف والحصى والوسائل الجارحة على قواتنا الامنية".

وتابعت "ندعو جميع المتظاهرين السلميين التعاون لمنع المجاميع العنفية من ممارسة العنف الذي يستوجب ردًا وفق القانون".

‏واختتمت "تهيب قيادة عمليات بغداد بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين الانتباه الى ذلك وتشكر جميع المتعاونين معها لتامين ساحات التظاهر وحماية المتظاهرين".

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