2020/01/18 | 22:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان اصدر طلبة محافظة ميسان بيانا توضيحيا بشان الاضراب الطلابي جاء فيه :

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