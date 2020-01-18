2020/01/18 | 22:53 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو..



متظاهرون غاضبون في قضاء الشطرة يقطعون طريق بغداد _ ذي

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بالفيديو..



متظاهرون غاضبون في قضاء الشطرة يقطعون طريق بغداد _ ذي قار بالاطارات المحترقة

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