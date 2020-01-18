شرطة واسط تعيد 833 منتسبا الى الخدمة

2020/01/18 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، إعادة 833 منتسباً الى الخدمة.

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