2020/01/18 | 22:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، السبت، اجتماعا موسعا في سامراء لبحث جهود تأمين المدينة ومرقد العسكريين عليهما السلام.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان الحمداني زار مدينة سامراء واجتمع بمسؤولي الألوية المكلفة بحماية المدينة والمنطقة المحيطة بمرقد العسكريين عليهما السلام لبحث الخطط الأمنية والية تطويرها خاصة مع توافد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع موسع للحشد لبحث تأمين سامراء ومرقد العسكريين “ع” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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