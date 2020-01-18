الليرة السورية تهبط بمعدل مريع والاسد يشدد العقوبات على غير المتعاملين بها

2020/01/18 | 23:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-(أ ف ب) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد السبت مرسوماً تشريعياً نصّ على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية، التي سجلت انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين، بينما يوشك النزاع أن يتم عامه التاسع.وأوردت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً “بتشديد عقوبة كل من […]

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