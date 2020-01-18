عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي تعقد اجتماعاً لبحث تأمين سامراء ومرقد العسكريين

2020/01/18 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ سامراء

عقد قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، السبت، اجتماعا موسعا في سامراء لبحث جهو...





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