المتحف المصري يستقبل ملوك مصر العظام

2020/01/18 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة من 356 قط اثرية من متحف التحرير من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ امون و 11 قطعة سيتم عرضها علي الدرج العظيم.صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير مؤكدا على ان عمليه النقل تمت […]

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