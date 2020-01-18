وزارةً الري والموارد المائية ترد علي المغالطات بشأن اجتماع واشنطن

2020/01/18 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرةً – وليد الرمالي تناولت بعض المواقع المغرضه معلومات خاطئه عن الجوله الاخيره لمفاوضات سد النهضه بواشنطن والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي تناول العديد من النقاط الهامة والتى كان قد سبق الإشارة لبعضها فى اجتماع واشنطن فى ٩ ديسمبر ، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة […]

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