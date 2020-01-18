بالوثيقة.. نائب محافظ البصرة محمد التميمي

2020/01/18 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادظهرت وثيقة حصلت عليها "كلكامش برس"، مساء اليوم السبت، "استغلال" النائب الأول لمحافظ البصرة محمد التميمي، لممتلكات الدولة لصالح كتلته "سائرون".وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ أمس الأول الخميس 16 كانون الثاني، فقد وجه التميمي طلباً إلى "شركة نفط البصرة لتخصيص 30 حافلة لنقل المتظاهرين من محافظة البصرة إلى العاصمة بغداد، يوم الخميس للمشاركة في التظاهرة المليونية التي ستنطلق في يوم الجمعة الموافق 24/1/2020 وتكون العودة في نفس يوم الجمعة".

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