2020/01/18 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف قال مراسل "كلكامش برس" ان متظاهري النجف اغلقوا المجمع الحكومي بالكامل ، بعد دوائر الدولة ومبنى مجلس المحافظة باللحام ، في خطوة تنذر ببدأ التصعيد الشعبي نمع اقتراب مهلة الناصرية للاحزاب على الانتهاء في الـ20 من الشهر الجاري .

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