شاهد.. متظاهرو النجف يغلقون المجمع الحكومي باللحام ويعلنون بدء التصعيد السلمي

2020/01/18 | 23:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق متظاهرو النجف، اليوم السبت، ابواب المجمع الحكومي في المدينة باللحام فيما اعلنوا بدء التصعيد السلمي تضامنا مع اهالي مدينة الناصرية الذين حددوا مهلة للبرلمان والكتل السياسية تنتهي صباح غد الاحد.

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