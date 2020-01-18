الرئيس السيسي في برلين للتباحث حول ليبيا

2020/01/18 | 23:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها غدا الأحد ١٩ يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي، بإلاضافة الي ممثلي المنظمات الإقليمية […]

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