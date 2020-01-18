2020/01/18 | 23:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت وثيقة حصلت عليها “يس عراق”، استغلال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد التميمي، لممتلكات الدولة لصالح كتلته “سائرون”.وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ أمس الأول الخميس 16 كانون الثاني، فقد وجه التميمي طلباً إلى “شركة نفط البصرة لتخصيص 30 حافلة لنقل المتظاهرين من محافظة البصرة إلى العاصمة بغداد، يوم الخميس للمشاركة في التظاهرة المليونية التي ستنطلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ البصرة “يستغل” منصبه ويسخّر عجلات حكومية لتظاهرة الصدر.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ البصرة “يستغل” منصبه ويسخّر عجلات حكومية لتظاهرة الصدر.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).