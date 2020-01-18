الحركة القومية التركمانية: مفوضية الانتخابات في كركوك لازالت تهمش المكون التركماني في هيكليتها

2020/01/18 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت الحركة القومية التركمانية، اليوم السبت، ان مفوضية الانتخابات في كركوك لازالت تهمش المكون التركماني في هيكليتها

وقال المكتب الاعلامي للحركة في بيان تلقته "الغد برس"، أننا "على يقين تام باستقلالية ومهنية القضاء العراقي لذلك استبشرنا خيرا عندما تمت المصادقة على إسناد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى قضاة مشهود لهم المهنية والعدالة في العمل، ولكن يبدو أن هيكلية المفوضية في مكتب كركوك ما زال فيها أشخاص يعمل بنفس الاسلوب السابق وذلك بالعمل على إقصاء وتهميش المكون التركماني من الإدارة في هيكلية المفوضية".

واضاف "ففي تاريخ 15/1/2020 وجه المكتب الوطني في بغداد طلبا إلى مكاتبها في المحافظات بترشيح أسماء موظفين وحسب القدم لغرض تشكيل لجنة لتسيير الأعمال لحين إصدار النظام الداخلي الخاص بقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 إلا أننا تفاجئنا بأن اللجنة المشكلة للغرض أعلاه لا تحوي شخصية تركمانية رغم وجود من هم اقدم في المكون التركماني من جميع الأسماء المرشحة وبدون مراعاة التوازن والعدالة".





وتابع أننا "إذ نستنكر تعمد البعض في تهميش المكون التركماني وهظم حقوقه من الإدارات بشكل عام".

واوضح "نهيب بالسادة المفوضين القضاة على تصحيح المسار وتحقيق العدالة لتكون سير العمليات الانتخابية بشكل شفاف لتجاوز الأخطاء السابقة وعدم تكرارها وإبعاد كل الأشخاص الذين يتعمدون زرع الفتنة والشبهات لدى مكونات كركوك المتآخية".

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