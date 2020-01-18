متظاهرو بابل: سيتم غلق عدد من الشوارع والجسور والمجسرات في المحافظة يوم غد

2020/01/18 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المتظاهرين في محافظة بابل، اليوم السبت، عن اغلاق عدد من الشوارع والجسور والمجسرات في المحافظة، يوم غد.

وقال بيان للمتظاهرين، تلقته "الغد برس"، انه "نظرا للمماطلة والتسويف بمطالبنا المشروعة من قبل المحافظ ومن قبل الحكومة قرر ثوار بابل غلق كل من، جسر بته، مجسر الثورة، تقاطع باب الحسين، تقاطع شارع ٤٠، تقاطع الداخل والخارج من جهة المحكمة صورة الامام علي (قيد التصويت)، مجسر ناد، شارع الجمعية تقاطع المستشفى التركي، وشارع ٨٠".

واضاف "يكون القطع من يوم ١/١٩/ ٢٠٢٠ الساعة الخامسة فجرا ولاشعار اخر".

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