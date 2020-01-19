متظاهرو المحافظات يبدءون التصعيد في احتجاجاتهم

2020/01/19 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأ المتظاهرون في عدد من المحافظات خطوات تصعيدية بأنتهاء مهلة الاسبوع التي اعلنها متظاهرو ذي قار الاسبوع الماضي.وذكرت تقارير اعلامية ان المتظاهرين في ذي قار والبصرة وكربلاء والنجف وبابل بدأوا اجراءات لقطع الطرق والجسور واعلان اضراب عام يوم غد الاحد مع غلق الدوائر الحكومية غير الخدمية .وفي الوقت الذي اعلن عن اتفاق […]

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