القبض على 10 دواعش في الموصل

2020/01/19 | 00:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت، إلقاء القبض على 10 من عناصر تنظيم "داعش"، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل شمالي العراق....

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