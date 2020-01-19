تعرض ناشطة بتظاهرات الناصرية لمحاولة إغتيال فاشلة

2020/01/19 | 00:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قال مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم الاحد عن تعرض ناشطة في تظاهرات الناصرية الى محاولة اغتيال فاشلة هي وعائلتها.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"، بأن "الناشطة بتظاهرات الناصرية الطالبة نهاوند تركي قد تعرضت الى محاولة اغتيال هي وعائلتها، والان تتمتع بصحة جيدة ولم يصبها أذى".ولم يكشف المصدر عن طبيعة محاولة الإغتيال، وتواصل مراسل كلكامش برس مع الناشطة للتأكيد بشأن الحادث الذي تعرضت له مساء السبت".

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