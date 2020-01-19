تأهيل المقطع الثاني من طريق بغداد - كركوك

2020/01/19 | 00:40 - المصدر: الصباح

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كركوك /نهضة علي

تباشرُ دائرةُ الطرقِ والجسورِ في كركوك قريبا باعادة تأهيل وصيانة المقطع الثاني للطريق الرابط مع بغداد بعد الانتهاء من اجراءات الاعلان والاحالة، في تعتزم رفع مقترح لاعادة تأهيل محطات الوزن الخمس في اطراف المحافظة.

وقال مدير دائرة الطرق والجسور في كركوك قاسم حمزة بتصريح لـ”الصباح”: ان الدائرة لديها خطة للنهوض بمستوى العمل تتضمن تعزيز الملاكات الهندسية والفنية وادخالهم بدورات تدريبية وتطويرية بعد شمول ذوي الخبرة بالاحالة على التقاعد وتدوير الملاكات ايضا بالتعاون مع تشكيلات وزارة الاعمار بعد استحصال الموافقات، فضلا عن الاهتمام بمستوى الانجاز ونسبة تنفيذ المشاريع.

واضاف ان الدائرة ستشرف على تأهيل مقطع طريق بغداد ـ كركوك، فقد تم الاعلان عن المشروع الجزء الثاني ممر الذهاب بطول 70 كم ويبدأ من قضاء الطوز وحتى ناحية العظيم وهو من مشاريع هيئة الطرق والجسور ضمن تشكيلات وزارة الاعمار والبلديات العامة.

واشار حمزة الى ان الجزء الاول من المشروع قيد العمل، ويتضمن صيانة المقطع من ناحية العظيم حتى قضاء الخاص التابع لمحافظة ديالى بطول 55 كم، مبينا ان فقرات التأهيل تشمل اعادة الاكساء والتبليط وتثبيت الاكتاف والقشط.

وتابع ان المقطع الذي يقع ضمن حدود محافظة كركوك قيد اجراءات الاحالة والاعلان بطول 20 كم من قضاء الدوز باتجاه كركوك لبعض الاجزاء المتضررة والمتهالكة من الحمولات الزائدة وينفذ من تخصيصات محافظة كركوك، ولكون العمل بتأهيل الطرق الخارجية يتطلب المحافظة عليها بعد الصيانة، فان هناك مقترحا مطروحا منذ وقت يراد تفعيله بربط كل محطات الوزن الكترونيا بمركز سيطرة موحد لمراقبة الاوزان الزائدة.

ولفت الى ان الدائرة بصدد اعداد دراسة وكشوفات لصيانة الطرق المنفذة منذ مدة طويلة بعد استحصال الموافقات بذلك وضمن خطتها المستقبلية، علاوة على انشاء ممرات ثانية للطرق التي تربط مركز المدينة بالاقضية والنواحي، اضافة الى مشاريع ستراتيجية تشمل ممرات ثانية لطرق ترتبط بالمحافظات واكمال الطريق الحولي الجزء الشمالي الغربي ابتداء من فلكة تكريت وحتى طريق اربيل شمالا مع الابتعاد عن المحرمات النفطية.

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