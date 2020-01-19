طريقان لتخفيف الزخم المروري بين المحافظات

2020/01/19 | 00:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تنَفذُ وزارة الاعمار والاسكان البلديات العامة طريقين ستراتيجيين في بغداد ومحافظة ديالى ضمن مشاريعها الهادفة لتخفيف الزخم المروري الحاصل بين بغداد ومحافظات البلاد المختلفة.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته وضمن مشاريعها الهادفة الى تحقيق انسيابية في الحركة بعموم البلاد، فقد اولت هكذا مشاريع اهمية بالغة، عكسه ذلك تنفيذها لمشروع تقاطع جنوب بغداد الستراتيجي ضمن طريق (دورة- يوسفية) للمرور السريع من قبل الملاكات الفنية والهندسية لشركة حمورابي العامة وباشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة.

وبين ان المشروع يتكون من مرحلتين، الاولى تتضمن تنفيذ طريق (دورة- تقاطع اليوسفية) بكلفة تتجاوز الـ 78 مليار دينار وبطول 14 كيلومترا مع طريقين خدميين على جانبيه، اضافة الى ثمانية جسور مختلفة، كاشفا عن بلوغ نسب الانجاز الحالية للمشروع العشرة بالمئة، مشيرا الى المرحلة الثانية للمشروع، تتضمن تنفيذ تقاطع للطريق مع طريق المرور السريع، الذي تجاوزت نسبة انجازه حاليا الـ 23 بالمئة.

وافاد المصدر بأن اهمية المشروع تكمن في ربطه بطريق المرور السريع رقم 1 ضمن بغداد ليكون منفذاً ثانياً لها، والذي اكد انه سيسهم في تخفيف الزخم المروري الحاصل على مدخل بغداد الجنوبي محور (حلة – بغداد)، فضلا عن انه سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة المركبات ونقل البضائع والمسافرين، كما انه سيؤمن مساراً جديداً لسير المركبات بمواصفات طرق المرور السريع علاوة على انه سيقلص المسافة والزمن لسالكي الطريق بشكل يحقق انسيابية عالية.

في السياق نفسه، ذكر ان وزارته وضمن المشاريع المذكورة، بصدد انجاز الممر الثاني لطريق (بعقوبة - خان بني سعد) في محافظة ديالى ضمن طريق (بغداد – بعقوبة) القديم، لافتا الى ان المشرع الذي تشرف عليه دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، حقق نسبة انجاز بلغت 96 بالمئة، وهو ياتي ضمن خطة الوزارة لانشاء ممرات ثانية للطرق الرئيسة والستراتيجية بين المحافظات.

واردف ان انشاء الممر الثاني يأتي من اجل تخفيف الزخم المروري على الممرات القديمة، اضافة الى سلامة سالكيه من الحوداث، مبينا أن طول الطريق يبلغ 11,750 كيلومترا، منوها بأن الملاكات الهندسية الفنية المنفذة للمشرع انجزت عددا من الاعمال الخاصة بالمشروع، منها استبدال التربة لعدد من المناطق، اضافة الى فرش طبقات الاساس القيري والاعمال الخاصة بتشييد 33 قنطرة انبوبية ضمنه.

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