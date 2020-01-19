رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي

2020/01/19 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _بغداد

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء يوم السبت 18-1-2020، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكر المكتب الاعلامي للرئيس صالح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "جرى خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية، واحترام القرار الوطني العراقي المستقل".

واضاف البيان، انه "تمت أيضاً الإشارة إلى وجوب ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار البنّاء في حل الأزمات وتجنب التصعيد وبما يعزز أسس السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب الداعشي وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين إعادة تنظيم فلولهم و تهديد السلم والامن الدوليين".

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