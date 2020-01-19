2020/01/19 | 00:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، السبت، تحقيق مطالب المتظاهرين والتحضير للانتخابات المبكرة، مطالبين بوحدة الصف الوطني امام التحديات.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الحكيم استقبل رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي ، وتمت مناقشة تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وملف الحكومة الجديدة وضرورة اختيارها بناءً على تحديات المرحلة وخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا".

واكدا على "ضرورة العمل على تحييد العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية وان لا يكون ساحة لتصفية الحسابات، وان ينطلق في علاقاته من المصالح المشتركة واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وفيما يتعلق بالحكومة القادمة، شددا على "ضرورة ان يكون رئيس الحكومة شخصية غير جدلية قادرة على استعادة هيبة الدولة وتحقيق مطالب المتظاهرين و التحضير للانتخابات المبكرة، وان تحظى بالمقبولية الشعبية"، مطالبين ايضا "بوحدة الصف الوطني امام التحديات ، وان تنهض القوى السياسية بمسؤولياتها الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم والعبادي يبحثان تحقيق مطالب المتظاهرين والتحضير للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم والعبادي يبحثان تحقيق مطالب المتظاهرين والتحضير للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).