2020/01/19 | 00:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نابولي يواصل السقوط ويخسر على ارضه امام فيورنتينا

اخبار مباشرة

نابولي يواصل السقوط ويخسر على ارضه امام فيورنتينا

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي يواصل السقوط ويخسر على ارضه امام فيورنتينا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي يواصل السقوط ويخسر على ارضه امام فيورنتينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).