الحكيم والعبادي يشددان على اختيار شخصية غير جدلية لرئاسة الحكومة

2020/01/19 | 01:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وملف الحكومة الجديدة .

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