العراق والأردن.. جهود مشتركة لخفض التصعيد في المنطقة

2020/01/19 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

حمل وزيرُ الخارجية الأردني أيمن الصفدي الى بغداد أمس السبت، “ملفات مهمة”، أبرزها توسيع التبادل التجاري عبر طريبيل، واستمرار الاتفاق النفطي، ومشروع أنبوب “البصرة ـ العقبة”.



وناقشت رئاستا الجمهورية والوزراء مع الوزير الضيف والوفد المرافق له تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وابعاد العراق عن شظايا الاحتكاك الايراني ـ الاميركي.

واكد رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب بيان رئاسي تلقته “الصباح”، خلال لقائه الصفدي، ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات.

بينما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات العراقية الاردنية وتطلعه للمزيد من التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين الجارين، كما عبّر عن بالغ شكره للملك عبدالله بن الحسين لمواقفه الداعمة للعراق وشعبه.

من جانبه، قال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بعد لقاء جمعهما، إنه تم “التركيز على أن العراق لن يكون ساحة للحرب والمعارك.

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