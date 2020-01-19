اتفاق {مبدئي} لحسم تسمية رئيس الوزراء الجديد

2020/01/19 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أفادتْ مصادرُ برلمانية بأنّ التفاهمات بين الكتل السياسية، أفضت إلى اتفاق وصف بـ “المبدئي” لحسم منصب رئيس الوزراء المقبل واختيار شخصية توافقية مقبولة من الشارع والمرجعية، مرجحين الإعلان عن الاسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي: إن “القوى السياسية الشيعية، وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب السياسية، وبالتالي انتقلت من مرحلة الجمود السياسي الى حراك فعلي وجدي لاختيار شخصية تقود المرحلة الانتقالية من دون مشاكل”.

ورجح المسعودي، أن “تشهد الأيام القليلة المقبلة حل أزمة اختيار رئيس الحكومة المقبل وفق مواصفات يرتضيها الشعب والمرجعية”.

وفي موقف مشابه، قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي: إن “القوى السياسية الشيعية توصلت الى تفاهمات للاتفاق على طرح شخصية مقبولة لرئاسة الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أنه “سيجري الإعلان عن اسم تلك الشخصية خلال الأيام المقبلة”.

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