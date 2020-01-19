مساعٍ برلمانية لتخويل {الحكومة} إرسال الموازنة

2020/01/19 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

كشفتْ مصادرُ برلمانية عن مساعٍ لإيجاد صيغة قانونية تخول الحكومة الحالية إرسال موازنة العام الحالي 2020، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية النيابية أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تمتلك الصلاحية لذلك، وأن الدولة ستعمل وفق آلية 1/ 12 في الموازنة الحالية إلى أن يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر: إن “مجلس النواب سيناقش عددا من القوانين خلال الجلسة المقررة (اليوم الأحد) من بينها مناقشة تمديد الفصل التشريعي وتقليص العطلة”، وأضاف أن “الجلسة ستشهد فتح باب النقاش بشأن التعديلات المقررة على قانون التقاعد خاصة فقرة تقاعد الأطباء وبعض الشرائح”، مبيناً ان “المجلس يقدم مقترحا وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة إرسال مسودة موازنة 2020”.

وأوضح جابر، ان “الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة إرسال الموازنة لأهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ولا يمكن انتظار الحكومة الجديدة”.

بدوره، أكد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في حديث لـ “الصباح”، ان “مشروع الموازنة ما زال بيد الحكومة، ولم يرسل الى مجلس النواب، لأن الحكومة لا تمتلك صلاحية إرسالها”، مبيناً أنه “قبل انتهاء العطلة التشريعية، أرسل رئيس اللجنة المالية كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، ينبّه فيه الى ذهاب المجلس الى العطلة

التشريعية”.

وأوضح، ان “جميع التحركات النيابية بشأن تمرير الموازنة غير قانونية”، مبيناً أن “قانون الإدارة المالية يشير إلى أن القوانين يجب أن ترسل من حكومة أصيلة وليست حكومة أمور يومية لا تمتلك صلاحية إرسال قوانين”.

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