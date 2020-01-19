البرلمان ينفي الانباء حول استعداده لاستقبال الموظفين المحالين للتقاعد يوم غد

2020/01/19 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، السبت، استعداد البرلمان لاستقبال الموظفين المحالين للتقاعد يو...





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