تير شتيجن جاهز لدعم برشلونة أمام غرناطة

2020/01/19 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة جاهز لدعم فريقه أمام غرناطة

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