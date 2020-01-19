حرق مقر كتائب حزب الله في النجف

2020/01/19 | 01:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجفتداول ناشطون على مواقع التواصل ، صورة قالوا انها لحرق المتظاهرين مقر كتائب حزب الله في مدينة النجف .

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