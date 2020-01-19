فيورنتينا يعمق جراح نابولي في

2020/01/19 | 02:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاز فيورنتينا منافسه نابولي في ترتيب الدوري الإيطالي ، بعدما أذاق جينارو جاتوزو الهزيمة الرابعة في 5 مباريات وفاز (2-0) بستاد سان باولو.

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