2020/01/19 | 03:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف الاشرف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. استمرار التصعيد في النجف بحرق مقر كتائب حزب الله العراقي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. استمرار التصعيد في النجف بحرق مقر كتائب حزب الله العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).