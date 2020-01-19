أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

2020/01/19 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في كمية الدهون الضارة المخزنة في البطن داخل الجسم.

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