شاهد بالصور...احراق اطارات على طريق مطار النجف

2020/01/19 | 03:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقی، لیل السبت، بأن متظاهرين قطعوا طريق بغداد ذي قار، فيما اشار الى ان متظاهرين اخرين احرقوا الاطارات على طريق مطار النجف....

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