نصب جدارية ثلاثية وسط بغداد، وترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: “كان يستحق الضربة القاسية

2020/01/19 | 03:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واشنطن الزمان قامت امس السبت مجموعة من العراقيين وبعضهم في الحشد الشعبي بنصب جدارية كبيرة تغطي ساحة الواثق في بغداد ، تضم صور الجنرال الايراني قاسم سليماني وابو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد واللبناني عماد مغنية من حزب الله ، تحت عنوان نصب الشهداء .فيما روى الرئيس دونالد ترامب اللحظات الاخيرة للجنرال […]

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