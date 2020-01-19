الحشد والاتحادية يقطعان الطريق امام محاولات تسلل

2020/01/19 | 03:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ، عملية امنية واسعة جنوب مدينة سامراء، فيما تم قطع الطريق أمام محاولات تسلل عناصر داعش في المنطقة.

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