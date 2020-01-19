2020/01/19 | 03:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يثير انتشار فيروس جديد من سلالة كورونا ذعرا صحيا عالميا، كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي.وتعد الصين هي منشأ الفيروس الجديد، وقد أعلنت عن أربع حالات أخرى في تفشي التهاب رئوي فيروسي في مدينة بوسط البلاد أسفر عن وفاة شخصين، مما دفع الولايات المتحدة ودول أخرى إلى اتخاذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهب عالمي بسبب فيروس كورونا الجديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهب عالمي بسبب فيروس كورونا الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).