اشتباكات بين الشرطة و

2020/01/19 | 04:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد امس السبت الـ62 من احتجاجات "السترات الصفراء" المعارضة للسلطات في فرنسا، اشتباكات عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة باريس، حيث تم اعتقال 37 متظاهرا.

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