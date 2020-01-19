تونس : الإعدام لـ 8 مدانين بقضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي

2020/01/19 | 04:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قضت محكمة تونسية، ليل الجمعة السبت، بإعدام ثمانية مدانين تورطوا في بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصا قبل سنوات.واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في العاصمة التونسية.وأسفر حينها عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.وحوكم في القضية عشرة […]

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