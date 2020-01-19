برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل لسواريز

2020/01/19 | 04:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف برشلونة من دخول سوق الانتقالات الشتوي، لضم بديل للويس سواريز.

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