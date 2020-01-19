تسجيل صوتي لترامب يكشف ما حدث أثناء اغتيال سليماني

2020/01/19 | 05:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ما حدث أثناء اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.وقالت شبكة “CNN” الأمريكية، إنها حصلت على تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء الجمعة.وأشارت الشبكة إلى أن الحديث كان يجري عن عملية […]

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