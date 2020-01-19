المانيا : الاستغناء عن هواوي صعب

2020/01/19 | 05:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في قضية أثارت توترات بين الولايات المتحدة وحلفائها، قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده لا يمكنها بناء شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول من دون تدخل شركة “هواوي” الصينية العملاقة للتكنولوجيا، “على الأقل في الوقت الراهن”.وتمارس واشنطن ضغوطا على حلفائها لمنع شركة “هواوي”، أكبر مورد في العالم لمعدات الاتصالات، من تطوير شبكات الجيل […]

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