2020/01/19 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان أن أحد أبرز أهداف المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ينعقد في برلين هو وقف كل التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، داعيا أيضا الى عدم استخدام النفط «كأداة حرب».وجاء ذلك عشية انعقاد مؤتمر تشارك فيه دول عدة بينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى طرفي النزاع الليبي وبعض الدول العربية، وذلك بهدف التوصل الى موقف دولي موحد يهدف الى وقف النزاع في ليبيا.وقال سلامة «كل تدخّل خارجي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على المدى القصير»، في إشارة خصوصاً إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة قامت بها موسكو وأنقرة. وأضاف «لكن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية.إنه أحد أهداف مؤتمر» برلين، معتبراً أن تدخل القوى الخارجية «يعمق الانقسامات بين الليبيين».وتابع سلامة أن مؤتمر برلين الذي يفترض أن يبدأ عند الساعة 14,00 ظهر الأحد سيخرج بحزمة بيانات ختامية تتناول فضلاً عن دعم وقف إطلاق النار، دعماً لمؤتمر داخلي ليبي يفترض عقده في جنيف نهاية الشهر. وعبّر سلامة عن «سعادته» إزاء الهدنة القائمة في طرابلس، مشددا على «وجوب صمودها» من أجل «الليبيين».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «التدخلات الخارجية» في ليبيا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «التدخلات الخارجية» في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).